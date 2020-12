Maria Sharapova s'est fiancée avec son amoureux Alexander Gilkes, bébé à venir ?

Pour Maria Sharapova, l'année se termine bien. L'ancienne sportive, qui a pris sa retraite du tennis en février 2020, est fiancée. Elle a révélé l'heureuse nouvelle par des photos et un message sur son compte Instagram. La belle russe âgée de 33 ans compte bien épouser son chéri Alexander Gilkes, 41 ans.

Sur son compte suivi par 4,1 millions d'abonnés, Maria Sharapova a donc posté des photos et des vidéos d'elle en compagnie de son compagnon pour une belle occasion. "J'ai dit oui dès le premier jour de notre rencontre. C'était notre petit secret, n'est-ce pas ?? @gilkesa", a-t-elle commenté en ajoutant des petits émojis révélateurs de ses fiançailles entre une bague, des coupes de champagne et un coeur. De son côté, le futur marié a lui aussi posté une photo sur son compte avec le message suivant : "Merci d'avoir fait de moi un homme très très heureux et d'avoir dit oui. J'ai hâte de passer ma vie avec toi à t'aimer et d'apprendre de toi @mariasharapova."

Alexander Gilkes, un marchand d'art présenté comme étant millionnaire lorsque sa relation avec Maria Sharapova a éclaté au grand jour, habite avec sa belle à Los Angeles. Toutefois, il est de nationalité britannique et on le dit proche des princes William et Harry. En 2018, il était également vu proche d'une autre personnalité de la couronne : la princesse Eugenie. Il faisait alors partie des invités à son mariage.

Maria Sharapova va pouvoir prendre le temps de planifier son mariage maintenant qu'elle a pris sa retraite. Un adieu au monde du tennis fait après une carrière extraordinaire notamment marquée par deux victoires à Roland-Garros. Et puis, en 2015, elle se disait prête à fonder une famille. "Je vais avoir envie de fonder une famille, et avant ça, je veux aussi parcourir le monde", disait-elle au Parisien. En cinq ans, nul doute qu'elle a vu du pays. Et elle a trouvé un possible père pour son enfant. Alors bébé sera-t-il le prochain chapitre de sa vie ?