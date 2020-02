Maria Sharapova met fin à sa carrière : son chéri lui adresse de doux mots...

Dans un long texte émouvant rendu public par Vogue et Vanity Fair, Maria Sharapova a annoncé vouloir mettre fin à sa carrière de tenniswoman professionnelle. Son compagnon, Alexander Gilkes, lui a adressé un très bel hommage sur Instagram. En légende d'une photographie où l'on découvre Maria sur un court de tennis, il écrit : "À la personne la plus gentille et la plus professionnelle que je connaisse, ceci est pour toi Maria, et tout ce qui t'attend dans le prochain chapitre ! Puisses-tu continuer à nous inspirer avec ta profonde humilité, ton autodérision, ta force et ta détermination. Après ce remarquable premier chapitre de ta vie que tu viens d'écrire, nous attendons avec impatience de découvrir ce que tu vas accomplir par la suite dans les futures années... Avec fierté et amour."

En couple avec la tenniswoman depuis 2018, le cofondateur de la maison de vente aux enchères en ligne Paddle8 a ensuite ajouté quelques lignes du texte que Maria avait envoyé aux magazines pour annoncer sa décision. Très émue, elle expliquait sa tristesse et même sa peur à quitter ce monde qu'elle connaissait depuis sa plus tendre enfance : "Comment laissez-vous derrière vous la seule vie que vous ayez jamais connue ? Comment vous éloignez-vous des courts sur lesquels vous vous êtes entraînée depuis que vous êtes une petite fille, le jeu que vous aimez - un jeu qui vous a apporté des larmes indicibles et des joies indescriptibles - un sport où vous avez trouvé une famille, avec des fans qui se sont ralliés derrière vous depuis plus de 28 ans ? Je suis nouvelle dans ce domaine, alors pardonnez-moi. Tennis - je te dis au revoir."