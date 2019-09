Maria Sharapova expose son amour pour son millionnaire à la Fashion Week

Maria Sharapova pouvait difficilement passer inaperçue dans l'ensemble vert qu'elle portait dans la soirée du dimanche 29 septembre 2019, pour le défilé Givenchy qui a attiré de nombreuses stars dont l'actrice française Adèle Exarchopoulos, stylée dans un mini-short en cuir.

Décolletée pour se rendre à la Garde républicaine, boulevard Henri-IV, dans le 4e arrondissement, Maria Sharapova n'est pas allée découvrir seule la collection prêt-à-porter printemps/été 2020 de la maison parisienne et de sa directrice artistique, Clare Waight Keller. La tenniswoman russe de 32 ans était accompagnée, et pas de n'importe qui.

Celle qui a côtoyé les premières places du classement WTA, jusqu'à ce qu'elle fasse scandale et écope de plusieurs mois de suspension pour dopage, est apparue au bras de celui qui partage sa vie amoureuse : le Britannique de 40 ans Alexander Gilkes. Depuis le début de leur idylle, la sportive et l'homme d'affaires millionnaire ont toujours pris soin de ne pas se montrer. Certes, ils n'ont pas posé ensemble lors du photocall, Maria Sharapova préférant se montrer en solo devant les photographes, mais le couple a bien été vu lors de son arrivée à la Garde républicaine. Alexander Gilkes était élégant tout en noir, bien plus discret que sa moitié. Le Britannique a ensuite rejoint sa compagne pour s'asseoir à ses côtés et observer le défilé, comme l'atteste la photo publiée dans ses stories Instagram.