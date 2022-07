Maria Sharapova maman pour la première fois : le sexe et le prénom du bébé révélés, adorable photo à trois

En avril dernier, Maria Sharapova révélait sa grossesse. Ce vendredi 15 juillet 2022, la joueuse de tennis qui a remporté 5 titres du Grand Chelem, dont deux Roland-Garros, est devenue maman. C'est sur Instagram que la Russe a dévoilé l'heureuse nouvelle avec une première et magnifique photo à trois. On y voit la sportive de 35 ans prendre la pose aux côtés d'Alexander Gilkes, qui fait battre son coeur depuis quelques années, et leur bébé. On y apprend le sexe du bébé, sa date de naissance mais aussi son doux prénom.

En légende, Maria Sharapova a écrit : "Theodore VII•I•MMXXII". C'est donc un petit garçon qui les a rejoint, et que ses parents ont décidé d'appeler Theodore. Le petit garçon semble donc être né le 1er juillet 2022 à en croire les chiffres romains utilisés par la joueuse de tennis en légende de ce beau cliché. Maria Sharapova et Alexander Gilkes sont sur un petit nuage depuis ce 1er juillet, qui marquera le début de leur nouvelle vie à trois. "Le cadeau le plus beau, le plus stimulant et le plus gratifiant que notre petite famille puisse demander", continue la désormais mère de famille. Sur la tendre photo partagée, Maria Sharapova et son fiancé regardent avec amour leur premier enfant.

Theodore, un bébé déjà très apprécié

L'ancienne rivale de Serena Williams, qui a décidé de prendre sa retraite en 2020, a connu plusieurs histoires d'amour avec des célébrités hors des cours parmi lesquels le chanteur Adam Levine ou encore les joueurs de tennis Andy Roddick et Grigor Dimitrov. Mais c'est avec Alexander Gilkes, marchand d'art, qu'elle a décidé de fonder une famille. Les deux amoureux se sont fiancés fin 2020 et, depuis, tout semble se passer à merveille avec l'Anglais de 42 ans.