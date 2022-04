Maria Sharapova enceinte : la star du tennis bientôt maman pour la première fois !

Superbe nouvelle pour tous les fans de Maria Sharapova, la belle russe va bientôt être maman ! Après une incroyable carrière pendant laquelle elle a remporté 5 titres du Grand Chelem, dont deux Roland-Garros, la sportive de 35 ans a décidé de prendre sa retraite en 2020. L'ancienne rivale de Serena Williams a connu plusieurs histoires d'amour avec des célébrités hors des cours. Parmi ses conquêtes, on peut citer le chanteur Adam Levine ou encore les joueurs de tennis Andy Roddick et Grigor Dimitrov, mais depuis quelques années, c'est le marchand d'art Alexander Gilkes qui fait battre son coeur.

Les deux amoureux se sont fiancés fin 2020 et, depuis, tout semble se passer à merveille avec l'Anglais de 42 ans puisque la belle blonde vient tout juste d'annoncer qu'elle est enceinte ! Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 4,2 millions d'abonnés, Maria Sharapova a profité d'une date toute particulière pour dévoiler la bonne nouvelle. En effet, la jeune femme fête son anniversaire le 19 avril et elle a choisi cette date particulière pour révéler sa grossesse à ses fans avec une petite blague en prime. "De précieux débuts !!! Manger du gâteau pour deux à toujours été ma spécialité", écrit-elle en commentaire de la photo.

Un ventre déjà bien rond !

En effet, si elle a un faible pour les gâteaux, Maria Sharapova ne devrait pas se priver dans les prochains mois puisqu'elle attend un heureux évènement ! Sur la photo, on peut la voir sur une plage paradisiaque, affichant un grand sourire, et se tenant le ventre, qui commence déjà à être bien rond. Une excellente nouvelle qui a visiblement beaucoup plu aux internautes puisque la publication, mise en ligne il y a quelques heures, a déjà reçu plus de 185 000 likes.

De nombreuses célébrités ont réagi dans les commentaires, à commencer par l'actrice Lily Collins, très heureuse pour son amie. L'artiste français JR y est également allé de son petit commentaire de félicitations pour l'ancienne joueuse de tennis.