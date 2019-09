Adèle Exarchopoulos : Stylée en minijupe en cuir au défilé Givenchy

Monica Bellucci, Charlotte Casiraghi, Carla Bruni... Cette saison encore, la Fashion Week de Paris a attiré de nombreuses célébrités. Adèle Exarchopoulos y a réalisé sa troisième sortie de la semaine. Dimanche soir, l'actrice a découvert la nouvelle collection Givenchy.

Le défilé Givenchy était organisé dimanche 29 septembre 2019. La maison parisienne et sa directrice artistique, Clare Waight Keller, avaient donné rendez-vous aux spectateurs à 20h30 à la Garde républicaine, boulevard Henri-IV, dans le 4e arrondissement. Adèle Exarchopoulos s'y est rendue, réalisant ainsi sa troisième sortie mode de la semaine après le défilé Christian Dior et la soirée beauté de Charlotte Tilbury.

Vêtue d'une veste en jean et d'une minijupe noire en cuir, l'actrice de 25 ans et future héroïne du film Revenir (en salles en janvier 2020) a fait sensation auprès des photographes et fans présents à l'entrée. Comme elle, Maisie Williams (Game of Thrones) et son petit ami, Noomi Rapace, le top model Karen Elson, les chanteuses du groupe Haim et la tenniswoman Maria Sharapova ont honoré l'invitation de Givenchy.

Toutes ont suivi les passages des mannequins avec attention et applaudi le final du défilé, conclu par les salutations de la créatrice britannique Clare Waight Keller.