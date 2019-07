Maria Sharapova fête l'anniversaire de son amoureux millionnaire en Espagne

L'heure n'était pas à l'entraînement ni à la compétition pour Maria Sharapova le week-end des 20 et 21 juillet 2019. La célèbre joueuse de tennis russe de 32 ans l'a passé en Espagne pour une occasion très spéciale. Son compagnon britannique Alexander Gilkes a choisi de fêter ses 40 ans, qu'il a officiellement eus le 16 juillet, en Andalousie. Un anniversaire sur le thème du flamenco.

Pour preuves, les quelques photos publiées par Maria Sharapova sur sa page Instagram. La Russe a d'abord partagé une image de groupe, puis une photo avec son compagnon qu'elle n'a pas pris la peine de taguer. Sauf que la relation amoureuse qui unit la sportive et l'homme d'affaires millionnaire n'est plus un secret pour personne et que l'ami du prince Harry a lui aussi posté des photos de son anniversaire. "Une touche de flamenco", a commenté Alexander Gilkes en légende. "Un week-end inoubliable", a ajouté sa compagne dans la section réservée aux commentaires.