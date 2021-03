Emma Roberts et Garrett Hedlund : Première sortie à deux depuis la naissance de leur fils

Une nouvelle vie commence pour Emma Roberts ! La vie d'une jeune maman d'un petit garçon, qu'elle a momentanément abandonné le temps de faire quelques courses. Son compagnon Garrett Hedlund et elle ont ainsi réalisé leur première sortie publique à deux, depuis la naissance de leur premier enfant.

Lundi 15 mars 2021, Emma Roberts et Garrett Hedlund étaient de sortie. Le couple s'est rendu dans une enseigne Bristol Farms à Beverly Hills. Visages masqués, les deux acteurs et nouveaux parents ont quand même été reconnus par les photographes présents. Ils ont certainement attiré l'attention à cause de la veste portée par Emma Roberts, la "Lizzie" haute en couleur et motif conçue par la marque Rachel Antonoff. En bomber et jogging bleu marine, Garrett Hedlund avait choisi d'associer discrétion, simplicité et confort pour son look du jour.

Lundi, Emma et Garrett ont donc fait leur première apparition publique à deux depuis la venue au monde de leur fils. Le 27 décembre dernier, la nièce de Julia Roberts, dont elle s'est inspirée pour sa première campagne en tant qu'égérie de la maison de joaillerie Fred, a accouché et donné naissance à un petit garçon prénommé Rhodes.