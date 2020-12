Emma Roberts maman d'un petit garçon : son bébé porte le nom... d'une île grecque !

Son plus beau Noël, c'est lui ! Emma Roberts, actuellement à l'affiche d'une comédie de Noël déjantée intitulée Holidate, est aux anges au pied du sapin. Selon les informations de TMZ, la comédienne de 29 ans a donné naissance à son premier enfant le dimanche 27 décembre 2020 à Los Angeles : un petit garçon de 4kg au prénom qui sent bon les vacances en Grèce puisqu'elle a choisi, avec Garrett Hedlund, de l'appeler Rhodes. Une nouvelle qui n'a, pour l'heure, pas été confirmée par les parents.

Les choses se sont déroulées à la vitesse de l'éclair. Séparée de son confrère et amoureux Evan Peters en mars 2019, quitte à rompre leurs fiançailles, Emma Roberts a vite retrouvé chaussure à son pied et vu, en Garrett Hedlund, un père de famille. "Ils étaient de plus en plus excités à l'idée d'avoir ce bébé, explique une source de Us Weekly. Garrett a vraiment hâte de devenir papa et a l'impression que c'est une chose dont il avait besoin. Il est prêt à en connaître les responsabilités, et Emma, enceinte, l'a poussé à devenir plus responsable. Pour lui, tout ceci est une bénédiction."

Emma Roberts est la première célébrité à avoir fait la couverture du magazine Cosmopolitan enceinte - en décembre 2019. Elle révélait d'ailleurs, dans cette publication, que devenir maman était un rêve de petite fille. "C'est quelque chose que je veux, en théorie, depuis longtemps, se souvient-elle. Quand j'étais enfant, je suppliais ma mère de faire un autre bébé. Le jour où elle a ramené ma petite soeur à la maison, je me rappelle l'avoir tenue, avec l'envie immédiate de l'habiller et de jouer avec elle." Âgée d'une vingtaine d'années, Emma Robert a appris qu'elle était atteinte d'endométriose. Elle a donc fait congeler ses ovules et gardé, le plus longtemps possible, le secret de sa récente grossesse. "Je ne voulais pas trop espérer, précise-t-elle. Je l'ai gardé pour moi, ma famille, mon compagnon. Je ne voulais pas faire de grands plans sur la comète. les choses auraient pu ne pas marcher." L'avenir lui a, heureusement, prouvé le contraire.