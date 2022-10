Emma Roberts séparée de Garrett Hedlund et recasée : un autre acteur la comble de bonheur

En revanche, si le courant semble bien passer entre les deux acteurs, la nièce de Julia Roberts prendrait tout de même son temps dans cette nouvelle relation, puisqu'elle sort tout juste d'une rupture difficile avec l'acteur Garrett Hedlund, qui est notamment le père de son fils Rhodes, né le 27 décembre 2020.

Amoureuse mais "prudente"

"Emma est prudente lorsqu'il s'agit de présenter son fils à de nouvelles personnes", a ainsi expliqué la source à Page Six, en ajoutant que cela pourrait tout de même se passer plus vite que prévu. Pour rappel, Emma Roberts et Garrett Hedlund avaient commencé à se fréquenter en mars 2019 avant donc d'accueillir le petit Rhodes l'année suivante. Depuis, ils sont donc séparés mais entretiennent des rapports plutôt sains pour le bien de leur petit garçon.

Garrett Hedlund avait notamment écrit un doux message manuscrit à son ex-compagne à l'occasion de la fête des Mères le 14 mai dernier. "À la plus belle des mères, chère Emma ! Tu nous as offert un cadeau qui ne cesse de faire fondre nos coeurs, d'étonner nos esprits et de faire en sorte que tout s'envole, du matin au soir", pouvait-on lire. À noter qu'avant cette histoire avec Garrett Hedlund, Emma Roberts avait vécu une romance avec l'acteur Evan Peters pendant sept ans avant d'y mettre un terme définitif en 2019.