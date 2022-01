Emma Roberts célibataire : elle se sépare de Garrett Hedlund... un an après la naissance de leur fils

Et dire qu'on les croyait inséparables. Le vendredi 21 janvier 2022, le magazine People a annoncé qu'Emma Roberts et son compagnon Garrett Hedlund se séparaient après quelques années d'amour. En couple depuis mars 2019, ils formaient pourtant un si joli couple... qu'ils avaient accueilli leur premier enfant, un garçon baptisé Rhodes, très peu de temps après le début de leur relation.

"C'est triste mais ils font au mieux pour élever leur fils séparément, explique une source de la publication. Ca a été compliqué." A la fin du mois de décembre, outre les traditionnelles festivités de Noël et du Nouvel an, Emma Roberts et Garrett Hedlund célébraient le premier anniversaire de Rhodes. Ils avaient enfilé leurs plus belles tenues de cowboy, en l'honneur de cet adorable bambin surnommé "Rodéo", et semblaient plus unis que jamais. Mais tout ceci n'était qu'apparence.