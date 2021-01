Emma Roberts maman : première photo avec son petit garçon, Garrett Hedlund aux petits soins

Depuis son adolescence, Emma Roberts se rêvait maman. Un désir de maternité qui ne s'est pas concrétisé aussi vite qu'elle l'aurait espéré, notamment à cause d'une endométriose non détectée : "A 16 ans, je pensais : 'D'ici mes 24 ans, je serai mariée avec des enfants'. Et puis à 24 ans, je me disais : 'Tu te souviens quand tu disais que tu serais mariée avec des enfants à ce stade ?' Ça paraît bête, mais au moment où j'ai arrêté d'y penser, je suis tombée enceinte", l'actrice d'Holidate (Netflix) avait-elle confié au magazine Cosmopolitan en décembre dernier.

De son côté, Garrett Hedlund est un jeune papa aux petits soins pour sa moitié et leur bébé : "Avoir un nouveau-né en pleine pandémie a été beaucoup plus difficile que ce à quoi ils s'attendaient, mais ils font vraiment vraiment de leur mieux pour s'en sortir, a récemment rapporté une source de People. Garrett s'est totalement investi alors qu'Emma se remettait de l'accouchement. Il a fait en sorte que leur maison soit remplie des choses qu'Emma aime et dont elle a besoin pour qu'elle se sente bien. Elle commence à peine à reprendre une routine plus 'normale'."