Holidate, sur Netflix : Qui est Julien Marlon Samani, le Français qui séduit Emma Roberts ?

Un nouveau film romantique, Holidate, débarque sur Netflix. Emma Roberts en est l'héroïne et donne la réplique à un charmant Français. Qui est Julien Marlon Samani ? Purepeople a enquêté sur l'acteur...

Julien habite à Los Angeles, mais est né à Lyon ! Il quitte la France une première fois pour Montréal, après l'obtention de son bac, et suit au Canada des études de finance et de marketing. Le beau brun se fait également remarquer par une agence de mannequinat et commence une carrière. Les contrats s'enchaînent pour Julien, qui apparaît dans des publicités pour Diesel ou Adidas. Le jeune homme décroche également quelques rôles d'acteur.

Hollywood Girls, 2 Broke Girls et un podcast... avec son ex !

En 2014, Julien apparaît dans un épisode de la série Matador. L'année suivante, il se met en scène dans la saison 4 de Hollywood Girls, l'émission de télé-réalité scénarisée de NRJ 12, et y incarne le personnage de Taylor Johnson. Julien donne notamment la réplique à Amélie Neten et Nadège Lacroix. L'acteur se distingue à nouveau en 2016, dans un épisode de la série 2 Broke Girls.

Julien Marlon Samani créé également. Avec un budget de 1000 dollars, il écrit, co-réalise et joue dans la mini-série The Frenchies au côté de Marco Naggar. Cette année, Julien a lancé un podcast, baptisé Ex Appeal. Il l'anime avec son ex-petite amie, la présentatrice télé Jennifer Lahmers.

Dans Holidate, son rôle le plus important à ce jour, Julien Marlon Samani joue l'ex-petit ami de Sloane (interprété par Emma Roberts), qu'il croise dans une confiserie avec son nouveau chéri Jackson (joué par Luke Bracey). Lui aussi a retrouvé l'amour, dans les bras de Nicola Ann Peltz.

En réalité, Emma Roberts est en couple avec Garrett Hedlund et enceinte de leur premier enfant. Et Nicola Ann Peltz est fiancée à Brooklyn Beckham, le fils de David et Victoria Beckham.