Joe Jonas pose tout nu avec son épouse Sophie Turner : photo coquine pour ses 32 ans

"Merci à tous pour la vague d'amour pour mon anniversaire hier", écrit Joe Jonas en légende de sa publication. Sophie Turner lui en a également consacré une sur son compte Instagram. L'actrice de 25 ans et ex-héroïne de la série Game of Thrones, suivie par plus de 15 millions d'internautes, a posté deux portraits du "Birthday boy" à sa petite fête.

Cet été, Joe Jonas et Sophie Turner ont célébré un autre anniversaire : celui de leur mariage ! Les deux époux se sont unis le 29 juin 2019 à Paris. Pour leurs noces de cuir, Joe et Sophie ont partagé des photos inédites de la réception et ajouté de timides déclarations d'amour. "Mon Dieu, ça fait 2 ans que je suis ta femme, que je t'aime bub", a commenté Sophie Turner. De son côté, Joe a ajouté : "Les meilleures deux années de ma vie. Je t'aime @sophiet".

Joe et Sophie sont devenus parents près d'un mois après leur mariage, le 22 juillet 2020. Ils ont accueilli une fille prénommée Willa.

Le couple protège son bébé de toute médiatisation, tout en poursuivant ses activités mondaines. Cet été, Joe Jonas et Sophie Turner ont récemment posé leurs valises à Paris, sur invitation de Louis Vuitton. La maison a célébré la sortie de ses nouveaux parfums au cours d'un dîner prestigieux à la Fondation Louis Vuitton, animée par un spectacle de la chanteuse Katy Perry.