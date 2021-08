Diaporama Joe Jonas pose tout nu avec son épouse Sophie Turner : photo coquine pour ses 32 ans

Exclusif - Sophie Turner et Joe Jonas se promènent en amoureux à New York, le 29 août 2019. En février 2020, il est révélé que le couple attend son premier enfant.

6 / 16

Sophie Turner et Joe Jonas à la 71ème édition du MET Gala sur le thème "Camp: Notes on Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 6 mai 2019. En février 2020, il est révélé que le couple attend son premier enfant.