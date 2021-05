Hilary Duff : Son fils de 9 ans a tout vu de son accouchement

"J'ai à nouveau discuté avec le génial @doctorberlin sur la naissance de Mae ! Nous avons parlé de mon impatience, de ma relation 'je t'aime, moi non plus' avec l'allaitement, de caca (et oui !), d'accouchement à domicile et plus encore !, écrit Hilary Duff sur Instagram. J'adore écouter d'autres récits d'accouchement. C'est génial et fascinant que les femmes soient capables de choses aussi phénoménales... Comme d'écouter ces superbes interviews m'informe et m'inspire, j'espère que [ce podcast] aidera une autre mère de famille !!!".

Mae est le troisième enfant de Hilary Duff, et le deuxième issu de son mariage à Matthew Koma. Le couple est également parent de la petite Banks Violet (2 ans).