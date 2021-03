Hilary Duff maman pour la 3e fois : son annonce originale !

Quelle bonne nouvelle. Le vendredi 26 mars 2021, Hilary Duff a annoncé la naissance de son troisième enfant. Il s'agit ici du deuxième enfant né de son mariage avec Matthew Koma. Un instant d'inattention et nous aurions presque raté cette annonce pourtant si joyeuse. Sur Instagram, la jeune maman a publié une photo de sa fille Banks Violet (2 ans) pour relater l'évènement à sa manière...

Dans le bain, cette fillette aux cheveux blonds semble pensive. "Je suis une grande soeur... Je marine pour comprendre ce que je ressens à propos de ça", écrit Hilary Duff en légende. Une manière singulière d'annoncer la naissance de son troisième enfant. Pour l'heure, on n'en sait pas plus sur l'accouchement, ni le sexe et encore moins le prénom du bébé.