Hilary Duff a épousé son fiancé Matthew Koma

"Just married !" Hilary Duff a épousé son amoureux et fiancé Matthew Koma, lors d'une discrète cérémonie organisée dans leur villa de Los Angeles, affirme le site People. Le mariage s'est déroulé loin des regards indiscrets samedi 21 décembre 2019.

"Le mariage a eu lieu chez eux, c'était petit et discret. Seulement la famille et les amis proches. La cérémonie a commencé au coucher du soleil et ils se sont unis à l'intérieur de la maison. Quand la cérémonie a pris fin, les invités ont applaudi. La réception était dans une tente blanche dressée dans le jardin. Sa soeur [à la star, NDLR] Haylie était très impliquée dans les préparatifs du mariage. Hilary et Haylie sont très proches", a confié une source indiscrète.

Sur Instagram, la styliste Jessica Paster, qui collabore régulièrement avec Hilary Duff, a partagé une photo d'un bouquet de fleurs, pris lors de la cérémonie. "Solstice d'hiver, un jour plein d'amour", a-t-elle commenté.

Hilary Duff (32 ans) et Matthew Koma (32 ans) avaient annoncé leurs fiançailles en mai dernier. La jolie blonde, ancienne star de Lizzie McGuire, avait diffusé un message et une photo sur les réseaux sociaux pour montrer sa bague. Cela fait deux ans que les amoureux se fréquentent et, en juin 2018, l'actrice et chanteuse avait révélé attendre un bébé. Elle a donné naissance à une petite fille prénommée Banks Violet Bair, le 25 octobre 2018. Elle est aussi la maman de Luca Cruz Comrie, né en mars 2012, de sa précédente relation avec Mike Comrie.