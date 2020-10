Hilary Duff est enceinte ! La star dévoile un ventre déjà bien rond

"Le confinement était fun", le futur papa a-t-il commenté avec humour, le 24 octobre 2020. Sur leurs comptes Instagram, Hilary Duff et son mari Matthew Koma ont annoncé l'arrivée de leur deuxième enfant. Un heureux événement attendu pour l'année prochaine.

Samedi, le couple a partagé une courte vidéo sur laquelle l'actrice de 33 ans apparaît avec son ventre rond, enlacée par son époux. "Ça pousse !!! Surtout moi...", Hilary Duff a-t-elle écrit en légende de sa publication. Avec Matthew Koma, ils ont déjà une fille prénommée Banks Violet, née en 2018. La star de Lizzie McGuire est également maman d'un petit garçon de 8 ans, Luca Cruz, né de sa précédente relation avec Mike Comrie.

Cela fait près de quatre ans qu'Hilary Duff et le parolier Matthew Koma se fréquentent. Tous deux ont collaboré sur l'album Breathe In. Breathe Out. que la chanteuse et comédienne a sorti en 2015. Après avoir donné naissance à leur petite fille, les amoureux ont choisi de se marier en décembre dernier, lors d'une cérémonie intime organisée dans le jardin de leur maison, à Los Angeles. "Mon meilleur ami, amant, et papa ours qui ne peut être égalé... Ça a toujours été toi", la jolie blonde a-t-elle adressé à sa moitié sur Instagram, en mai dernier.

Atelier poterie, session de jeux dans le bain, sieste au soleil à quatre, expériences capillaires douteuses pendant le confinement... Particulièrement active sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir Hilary Duff partager des extraits de sa vie de famille bien remplie avec ses quelque 15 millions d'abonnés Instagram. Nul doute que ses fans auront droit dans les prochaines semaines aux traditionnelles photos de baby bump !