Gérard Darmon, Dua Lipa, M. Pokora... Les folies capillaires des stars confinées

Cette période de confinement est visiblement le moment idéal pour se laisser aller à quelques expérimentations capillaires... Aussi bien en France qu'à Hollywood, nombreuses sont les célébrités à occuper leur temps à la maison en s'attaquant à leurs cheveux, à grands coups de tondeuses, ciseaux et colorations Stabilo. Changements temporaires ou non, ces nouveaux look ne manquent pas de divertir les abonnés de Ricky Martin, Dua Lipa ou encore Manu Payet sur les réseaux sociaux.

Dernière star en date à avoir craqué pour la teinture rose bonbon : Sarah Michelle Gellar. Le 28 avril 2020, l'actrice révélée dans la série Buffy contre les vampires a fièrement dévoilé sa nouvelle tête sur Instagram. "Parce que nous sommes encore en quarantaine, je devais trouver une nouvelle et créative façon d'embarrasser mes enfants ! Quarancolor", a-t-elle expliqué avec humour le temps d'un court clip vidéo. La star est loin d'être la seule a avoir misé sur une crinière barbe à papa, tant et si bien qu'on parle désormais d'une véritable tendance : Elle Fanning, Matt Pokora, Dua Lipa, Ricky Martin, Jennifer Love Hewitt, le top Behati Prinsloo... Gérard Darmon et Hilary Duff ont quant à eux préféré l'option turquoise, et Kristen Stewart le orange.