Sarah Michelle Gellar : Coup de folie, l'actrice se teint les cheveux en rose !

Une partie des confinés survit à l'épreuve en la regardant tuer des démons à coups de hache et de pieux en bois – l'intégrale de Buffy contre les vampires étant disponible sur Amazon Prime. Sarah Michelle Gellar a d'ailleurs commencé à initier ses enfants à la série qui l'a fait connaître – outre son rôle dans All My Children précédemment – dans les années 1990. En couple avec Freddie Prinze Junior, qu'elle a rencontré sur le tournage de Souviens-toi... l'été dernier, la comédienne est maman de deux enfants, fille et garçon : Charlotte Grace, 10 ans, et Rocky James, 7 ans. Voilà sans doute pourquoi elle voit la vie en rose...