Hilary Duff laisse son fils la maquiller, le résultat est hilarant !

Depuis le mois de mars, l'Etat de Californie a imposé à ses habitants un confinement afin de lutter au mieux contre le coronavirus, qui fait des ravages aux Etats-Unis en raison d'un retard sur la prise de mesures. Obligée de rester chez elle, Hilary Duff se retrouve à gérer ses deux enfants. La star ne manque ni d'idées ni de patience pour les occuper...

Dans la story de son compte Instagram suivi par presque 15 millions de followers, le mercredi 8 avril 2020, la star de Lizzie McGuire a dévoilé une vidéo prise à son domicile de Los Angeles. On peut alors voir l'actrice de 32 ans se faire maquiller par son fils Luca. "Je me fais maquiller par mon petit garçon de 8 ans", a commenté Hilary Duff. Quelques minutes plus tard, une fois que son fils - né de son mariage passé avec le sportif Mike Comrie - avait fini ses exploits, elle a alors montré son visage, le rouge à lèvres étalé sur sa bouche débordant copieusement tout autour ! "Mon maquillage du jour. C'est subtil. C'est unique. Je n'ai jamais eu un maquillage similaire avant. J'adore", a-t-elle plaisanté.

Hilary Duff doit aussi trouver des activités pour sa fille, la petite Banks Violet, qui fêtera ses 2 ans en octobre prochain. Une craquante fillette qui est le fruit de sa relation actuelle avec son fiancé, le producteur de musique Matthew Koma. Heureusement, elle est encore petite et se fatigue sans doute plus vite ! Sur le compte de l'actrice, on a pu repérer que mère et fille aiment passer du temps dans leur piscine. Forcément, un tel confort, cela rend le confinement moins dur à vivre...

Hilary Duff, qui joue dans Younger depuis 2015, ne plaisante pas avec le confinement. En mars, elle s'emportait contre des jeunes qui ne respectaient pas les consignes. "À vous tous, les petits connards de millennials [les personnes nées en 2000 et après, NDLR] qui continuent de sortir et faire la fête, rentrez chez vous. Arrêtez de tuer les plus âgés, s'il vous plaît", clamait-elle alors dans une vidéo postée sur Instagram.