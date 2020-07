Paris Jackson : "J'ai essayé de me donner la mort à plusieurs reprises"

Anxiété, bipolarité, dépression... Les célébrités ont levé le tabou sur la santé mentale en racontant leurs propres expériences. Paris Jackson a également souffert de tels troubles. Automutilation, tentatives de suicide : la fille du défunt roi de la pop Michael Jackson passe aux aveux, soutenue par son petit ami.

"Oui, j'ai essayé de me donner la mort à plusieurs reprises." C'est ce qu'explique Paris Jackson dans le deuxième épisode de son émission de télé-réalité, Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn, disponible sur Facebook Watch. La chanteuse et mannequin de 22 ans a notamment évoqué des actes d'automutilation. "Je me coupais et me brûlais. Je ne pensais pas que j'en mourrais parce que je contrôlais le rasoir et je connaissais la profondeur de ma coupe."

"La dopamine est surnommée dope pour une raison, elle fait du bien. La nourriture, le sexe, la musique, le sport, ce sont des choses qui provoquent une sécrétion de dopamine. L'automutilation provoquait ça aussi, les tatouages également, et c'était aussi un moyen de me distraire de la douleur émotionnelle et de la transférer en douleur physique, ainsi qu'un moyen d'assouvir le besoin de contrôle", ajoute la jolie blonde récemment vue aux manifestations contre le racisme et les violences policières.