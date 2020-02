Macaulay Culkin persiste et signe : Michael Jackson "n'a jamais rien fait"

Macaulay Culkin , aujourd'hui âgé de 38 ans, avait seulement 10 ans lorsqu'il s'est lié d'amitié avec le chanteur, alors âgé de 32 ans. Pour Esquire, l'ex-enfant star de Maman, j'ai raté l'avion est revenu sur cette relation étonnante, surtout que Michael Jackson a régulièrement été soupçonné de pédophilie.

C'est surtout leur 22 ans d'écart d'âge qui posait - et pose encore - problème. À la sortie du documentaire Leaving Neverland, qui a remis sur le tapis les allégations de pédophilie du chanteur, avec plusieurs témoignages à l'appui. "Écoutez, je vais commencer par dire une phrase qui est la réalité : il ne m'a jamais rien fait. Je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit. Et surtout en ces moments d'indignation, je n'ai aucune raison de tenir ma langue." Et de continuer : "Le gars est mort. Si il s'était passé quoi que ce soit - je ne dis pas que ce serait élégant de le faire - mais ce serait le bon moment pour en parler. Et si j'avais quelque chose à dire, je l'aurais totalement fait. Mais non, je n'ai jamais rien vu, il n'a jamais rien fait."

Depuis la diffusion de Leaving Neverland, l'acteur qui avait eu rôle de choix dans le clip Black or White du King of Pop avoue qu'il est de nouveau confronté à des gens qui lui posent des questions. "Voilà une bonne histoire sur Michael Jackson qui n'implique pas du tout Michael Jackson, raconte-t-il encore au magazine. J'ai rencontré James Franco dans un avion. Je l'avais déjà rencontré deux ou trois fois au fil des années. Je lui fais un petit signe de la tête pendant que nous rangeons nos sacs. 'Salut, comment ça va ?', 'Bien et toi ?' Et c'était juste après la sortie du documentaire Leaving Neverland et il me dit : 'Alors, ce documentaire ?' Et c'est tout ce qu'il me dit. J'ai rien répondu et il enchaîne 'Alors, tu en penses quoi ?' Et je me suis tourné vers lui et j'ai dit : 'Tu veux parler de ton ami mort ?' Et il m'a timidement répondu : 'Non', alors j'ai dit: "Cool mec, c'était cool de te voir'".

En janvier 2019, Macaulay Culkin était l'invité de Michael Rosenbaum pour son podcast intitulé Inside of You. Il avait alors confié sa réalité au micro : "Je sais que tout le monde nous a jugés, mais pour moi, notre amitié était parfaitement normale."