Macaulay Culkin papa : son fils Dakota, 1 an, a une coiffure très très improbable !

Ils ont tous les deux été des enfants stars et c'est sans doute l'une des choses qui explique qu'ils partagent une telle complicité. Désormais parents, Macaulay Culkin et Brenda Song étaient donc obligés de transmettre à leur fils Dakota le sens du style et cette petite étincelle qui fait la différence. Le petit garçon, 1 an à peine, a ainsi fait une sortie très remarquée, le jeudi 6 octobre 2022. Il accompagnait ses célèbres parents lors d'une promenade organisée à Los Angeles, à Studio City, durant laquelle il a pu déguster une glace Drip N Roll... et dévoiler au monde son incroyable coiffure : une crête iroquoise rasée de très très près.

Le petit Dakota se prépare peut-être à être le plus beau sur les photographies de mariage de papa et maman. Selon les informations du magazine People, le joli diamant qui orne les doigts de Brenda Song serait effectivement une bague de fiançailles, et Macaulay Culkin s'apprêterait donc à dire "oui" à sa sublime compagne - récemment aperçue dans le jeu The Quarry. Les deux comédiens se sont rencontrés durant l'été 2017 en Thaïlande, sur le tournage du film Changeland, de Seth Green. Leur histoire avait commencé de manière si discrète qu'ils avaient carrément loué un petit appartement parisien, pour quelques mois, afin d'apprendre à se connaître loin de l'agitation américaine.

Brenda Song est "la bonne" pour Macaulay Culkin

Avant de vivre cette folle romance, Brenda Song avait été en couple pendant 7 ans avec Trace Cyrus, le demi-frère de Miley Cyrus. Macaulay Culkin a, quant à lui, déjà été marié puisqu'il avait épousé Rachel Miner en 1998 alors qu'ils avaient tous deux 17 ans. Amoureux, pendant de nombreux mois, de Mila Kunis, l'ancien héros de la saga Maman, j'ai raté l'avion semble cette fois-ci avoir trouvé chaussure à son pied. Interrogé à propos de cette idylle en 2018, l'interprète de Kevin McCallister avait en tout cas assuré que Brenda était "la bonne" et que c'est avec elle qu'il souhaitait avoir des enfants. Mais où cache-t-il donc sa boule de cristal ?