Macaulay Culkin papa : premières photos du bébé, balade avec Brenda Song

Leurs enfants, les stars les exposent ou les préservent ! Macaulay Culkin (40 ans) a visiblement choisi la discrétion pour son fils, Dakota. Le nouveau né a quand même fait sa toute première apparition publique, en compagnie de sa maman et sa grand-mère.

Mardi 4 mai, Brenda Song, la compagne de Macaulay Culkin, a profité d'un après-midi ensoleillé à Los Angeles. La jeune maman s'est promenée avec sa mère et son fils d'un petit mois. Le visage masqué par un bob Louis Vuitton et des lunettes de soleil, Brenda portait son bébé confortablement installé dans une écharpe de portage. Une chemise à carreaux, un pantalon beige et des baskets blanches complétaient sa tenue.

Le petit garçon de Brenda et Macaulay est né le 5 avril 2021 à Los Angeles. Le site E! News avait annoncé sa venue au monde et précisait qu'il pesait un peu plus de 3 kilos à sa naissance.

Dakota Song Culkin, prénom hommage à sa tante disparue.

Son prénom, Dakota, est un hommage à la défunte soeur de Macaulay Culkin. Dakota Culkin est morte en 2008, à l'âge de 29 ans. La jeune femme avait été renversée par une voiture et avait succombé à ses blessures à l'hôpital.

Macaulay Culkin et Brenda Song sont en couple depuis 2017. Les deux acteurs ont toujours été discrets sur leur relation mais ne se cachent pas pour autant, notamment sur les réseaux sociaux. En octobre dernier, Macaulay et Brenda avaient été aperçus en train de promener leur chat dans une poussette, indiquant que Brenda était enceinte. Sa grossesse n'était alors pas visible.