Donald Trump supprimé de "Maman j'ai encore raté l'avion" ? Macaulay Culkin approuve

D'après le réalisateur du film, Chris Columbus, Donald Trump a insisté pour apparaître à l'écran. C'était sa condition pour que les équipes de tournage puissent utiliser l'hôtel Plaza. "On a payé la location, mais il a aussi dit : 'La seule condition pour que vous utilisiez le Plaza c'est que j'apparaisse dans le film'. Donc on a accepté de le mettre dans le film et lorsqu'on l'a diffusé pour la première fois, la chose la plus étrange est arrivée : les gens ont acclamé Donald Trump lorsqu'ils l'ont vu à l'écran. Donc j'ai dit à mon monteur : 'Laisse-le dans le film, c'est un moment sympa pour le public'", avait confié le réalisateur de 62 ans à Insider, en décembre 2020.