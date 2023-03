Macaulay Culkin papa pour la 2e fois à 46 ans ! Encore un bébé inattendu avec Brenda Song

Vendredi 17 mars, le magazine américain Us Weekly a révélé une information pour le moins inattendue : Macaulay Culkin et sa fiancée Brenda Song ont accueilli [très] discrètement leur deuxième fils ! Le petit Carson a vu le jour aux alentours de Noël d'après nos confrères. Une réelle surprise pour les fans, le couple ayant gardé la grossesse secrète. Lors de la naissance de leur premier fils Dakota Song Culkin en avril 2021, les deux parents avaient également fait durer le suspense avant d'annoncer la nouvelle sur ses réseaux sociaux, se disant "ravis" d'avoir accueilli leur premier enfant. Cette fois-ci le silence aura été gardé durant un temps record ! Fiancés depuis plus d'un an, les deux acteurs sont sur un petit nuage.

Macaulay Culkin et Brenda Song : parents ni vus... mais connus !

Comme le rapporte le Daily Mail, l'actrice de 34 ans avait confié il y a quelques temps qu'elle et son fiancé de 42 ans étaient tous les deux des parents "pratiques". Elle avait ajouté : "Mon fiancé et moi sommes très actifs. Nous n'avons pas de nounou, mais ma mère est avec nous depuis la naissance de mon fils.". Une aide précieuse pour le couple au quotidien à 100 à l'heure. "Quand je travaillais, ma mère amenait [mon fils] sur le plateau pour que je puisse l'allaiter et le voir pendant la journée", avait-elle ajouté. La jeune maman avait souhaité déconstruire le mythe de la mère courage, en assurant qu'une aide quotidienne est absolument bénéfique. "A mes copines enceintes, je dis, assurez-vous d'avoir de l'aide", avait-t-elle déclaré. Et de poursuivre : "Parce que ton instinct est de vouloir tout faire et que tu ne peux pas physiquement."

Réaliste, celle qui est désormais maman d'une fratrie de deux avait aussi déploré le tabou autour du quatrième trimestre de la grossesse : "Les gens vous parlent beaucoup du travail et de la grossesse, mais pas du quatrième trimestre." Peut-être lèvera-t-elle elle-même le voile sur ce point maintenant que l'arrivée de son deuxième bébé est connue de tous !