Macaulay Culkin fiancé : il va épouser Brenda Song !

"Bon anniversaire à cet être magique. Je pourrais m'asseoir et écrire indéfiniment sur l'homme merveilleux, gentil, amoureux, authentique, loyal, honnête, brillant et hilarant que tu es. Je suis chanceuse de partager ma vie avec toi. Mais premièrement, cela me prendrait une éternité et deuxièmement, tu ne le lirais pas car tu ne sais pas comment marche Instagram. Je suis chanceuse d'être aimée par toi !"

Le couple qui semble désormais heureux et amoureux continue de construire sa petite famille. Plus apaisé, l'acteur est également en train de remettre sa carrière sur de bons rails : il était au générique, il y a quelques mois, de la dixième saison d'American Horror Story.