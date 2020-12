Macaulay Culkin (Maman j'ai raté l'avion) : qui est sa compagne Brenda Song ?

Macaulay Culkin a enfin trouvé la femme de sa vie. Après un mariage peu probant avec Rachel Miner, alors qu'ils avaient tous deux 17 ans, et après huit années à aimer passionnément Mila Kunis, l'acteur du cultissime Maman j'ai raté l'avion a rencontré "la bonne" : Brenda Song. Tout a commencé en 2017, lorsqu'ils sont réunis par le réalisateur Seth Green dans le film Changeland.

À ce moment-là, beaucoup s'étonnent de voir les deux réunis. "Je l'ai pas vue venir celle-là", a même avoué le cinéaste dans une interview à Esquire. Il faut aussi dire que les deux comédiens ont des points communs : ils ont tous deux été enfants-stars. Les fans de Disney Chanel auront reconnu Brenda Song , illustre Brenda Tipton dans La vie de palace de Zack et Cody . On l'a également vue dans Wendy Wu, Camp Rock ou encore Opération Walker. Elle aussi a souffert d'un léger moment calme dans sa carrière, une fois adulte, malgré une apparition dans The social network. Par le passé, Brenda Song a également été la compagne de Trace Cyrus, le grand-frère de Miley Cyrus

Ensemble depuis désormais trois ans, Brenda Song (32 ans) et Macaulay Culkin (40 ans) sont prêts à entamer un nouveau chapitre de leur vie et à. Comme l'acteur le résumait très bien à Esquire , ils "pratiquent beaucoup", le plus possible, pour avoir un enfant. "On est en train de comprendre, à faire que le timing colle. Parce que rien n'est plus excitant qu'une femme qui débarque dans la chambre et qui dit : 'Chéri, j'ovule !'", avait-il plaisanté.