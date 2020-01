Miley Cyrus : Son frère Trace a rompu ses fiançailles

Trace Cyrus, le grand-frère de notre Miley adorée, commence l'année 2020 en tant que célibataire. Jeudi 2 janvier 2020, il a expliqué avoir rompu ses fiançailles avec sa compagne de longue date, la chanteuse Taylor Lauren Sanders. "Certains d'entre vous le savent déjà peut-être mais je suis depuis peu célibataire et extrêmement reconnaissant d'avoir ma famille à mes côtés durant cette période", a-t-il expliqué sur Instagram.

"Cette année, je n'ai pas de but particulier. Je veux juste me concentrer sur ma famille, ma musique et le fitness. Merci Miley d'être toujours là pour moi. Je t'aime tellement ma soeur !", a complété Trace. Le chanteur de 30 ans avait annoncé ses fiançailles en décembre 2018. Ses fans se sont doutés de quelque chose lorsqu'il a supprimé toutes les photos prises avec son ex de son compte Instagram.

Taylor Lauren Sanders a également pris la parole sur sa rupture avec Trace Cyrus. "2019 m'a traînée dans la boue et bien plus encore. Même si je me sens cassée à l'intérieur, je vais continuer à sourire et faire de 2020 ma p**e", a-t-elle délicatement commenté, remerciant ses fans et sa famille pour leur soutien inconditionnel.