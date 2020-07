Yoko Ono "ralentie" : des nouvelles inquiétantes de l'épouse de John Lennon

Yoko Ono, Ringo Starr et Jeff Bridges, au côté du photographe Henry Diltz et du maire de New York Bill de Blasio, ont reconstitué le célèbre "Bed-in for Peace" de John et Yoko en 1969, protestant à l'époque contre la guerre menée par les Etats-Unis au Viêt Nam. Le 13 septembre 2018.