Macaulay Culkin papa pour la première fois à 40 ans : un bébé (inattendu) avec Brenda Song !

Macaulay Culkin et Brenda Song sont de sacrés petits cachottiers. Les deux acteurs de 40 ans et 33 ans n'ont prévenu personne qu'ils allaient être parents et bébé est à présent là !

Le scoop est signé E! News. Le site américain annonce en effet la naissance du premier enfant de la star de Maman j'ai raté l'avion et de l'ancienne star de Disney Channel. L'information émane du porte-parole de Macaulay Culkin qui a ainsi confirmé que l'acteur est devenu l'heureux papa d'un petit garçon né le 5 avril 2021 à Los Angeles. Le baby boy arrivé dans le plus grand secret pesait un peu plus de 3 kilos à sa naissance.

Un prénom hommage

Macaulay Culkin et Brenda Song ont choisi un nom très symbolique pour leur premier enfant. Leur garçon s'appelle Dakota Song Culkin en hommage à la défunte soeur de Macaulay morte après avoir été renversée par une voiture. L'accident tragique s'était produit en 2008 à Los Angeles et Dakota, qui avait succombé à ses blessures à l'hôpital n'avait que 29 ans.

Selon l'agent de Macaulay, l'acteur et sa compagne sont sur un petit nuage. "Nous sommes fous de joie", ont-ils fait savoir dans un communiqué accompagnant l'heureuse nouvelle. Toute la petite famille se porte à merveille.

Les premières rumeurs de romance entre Macaulay Culkin et Brenda Song avaient émergé en 2017. Les deux acteurs sont toujours restés très discrets sur leur histoire d'amour, ne se cachant pas pour autant.

En octobre dernier, le couple avait été aperçu en train de promener leur chat dans une poussette dans les rues de Los Angeles. A ce moment là, Brenda Song était déjà enceinte mais sa grossesse n'était pas visible. Cette sortie "en famille" était alors peut-être un entraînement pour devenir des experts dans le maniement de la poussette.

Avant d'être en couple avec Brenda Song, Macaulay Culkin a été marié à Rachel Miner, qu'il a épousé en 2018 alors qu'il n'avait que 17 ans. Ils se sont séparés deux ans plus tard et leur divorce a été finalisé en 2002. L'acteur a par la suite été en couple avec l'actrice Mila Kunis, une histoire d'amour qui a duré huit ans, de 2002 à 2010.

De son côté, Brenda Song a été couple avec le musicien, Trace Cyrus, demi-frère aîné de Miley Cyrus. Leur histoire a été marquée par de nombreuses ruptures mais aussi des fiançailles d'octobre 2011 à juin 2012.