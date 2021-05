Diaporama Macaulay Culkin papa : premières photos du bébé, balade avec Brenda Song

Les premières photos du fils de Macaulay Culkin et sa compagne Brenda Song ont été publiées !

Exclusif - Brenda Song, la compagne de Macaulay Culkin, leur bébé Dakota, et sa mère se baladent à Los Angeles. Le 4 mai 2021.

Exclusif - Macaulay Culkin et sa compagne Brenda Song et Seth Green et sa femme Clare Grant se promènent dans les rues de Paris, le 24 novembre 2017.