Mila Kunis et Ashton Kutcher vendent leur chic villa pour 14 millions de dollars

L'immobilier de luxe compte désormais un nouveau bien d'exception dans ses rangs. Comme le rapporte le site Page Six, Mila Kunis et son mari Ashton Kutcher souhaitent se séparer de leur résidence de Coldwater Canyon, située dans le comté de Los Angeles. Ils en demandent 14 millions de dollars.

Cette demeure, construite en 1999, est la première achetée par les amoureux en 2014. Elle est encore aujourd'hui considérée comme leur résidence principale. Il s'agit d'une maison surplombant Beverly Hills et dans un quartier protégé par des gardes, connu sous le nom de Hidden Valley. Parmi les voisins ? Adele, Cameron Diaz ou encore Katy Perry. La maison de deux étages dispose d'une surface habitable de 682 m² et possède notamment cinq chambres, six salles de bain, une salle de sport, un sauna ou encore une impressionnante cave. Il faut aussi compter sur un beau jardin, une terrasse en pierre ombragée et une petite piscine. Cette maison a été achetée par le couple pour 10,2 millions de dollars. Auparavant, elle appartenait au patron de Viacom, Tom Freston.

Les parents de Wyatt (5 ans) et Dimitri (3 ans) espèrent donc faire une belle plus-value sur cette maison. Actuellement, Mila Kunis (36 ans) et Ashton Kutcher (42 ans) passent leur confinement dans leur superbe maison face à l'océan, à Carpinteria près de Santa Barbara, à environ 1h30 de route de leur maison en vente. Les amoureux ont aussi acheté en 2017 un vaste terrain dans le même secteur que leur résidence principale afin d'y faire construire une énorme maison dans laquelle ils iront vivre à la fin des travaux.

Pour rappel, la fortune de Mila Kunis (Black Swan, Bad Moms, Ted...) est estimée par la presse spécialisée à environ 65 millions de dollars. Quant à son époux Ashton Kutcher (That '70s Show, Mon oncle Charlie, Toy Boy...), la sienne est estimée aux alentours de 200 millions de dollars !