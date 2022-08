Maman, j'ai raté l'avion : Une star du film accusée de viol, les détails sordides de l'agression révélés

Le comédien vogue bien loin des films pour enfants et autres contes de Noël qui l'ont fait connaître, dans sa jeunesse. Devin Ratray, célèbre pour avoir incarné le maléfique Buzz McCallister dans les films Maman, j'ai raté l'avion auprès de Macaulay Culkin, est à nouveau au coeur d'une sombre affaire. L'acteur de 45 ans, qui avait été arrêté pour violences conjugales l'année dernière, est désormais accusé de viol pour des faits remontants à l'année 2017.

Selon les informations divulguées par les forces de l'ordre à la chaîne CNN, la victime de Devin Ratray serait une certaine Lisa Smith. Malgré les documents qu'elle avait remplis à l'époque, aucune investigation n'avait eu lieu cette année-là. La jeune femme se dit aujourd'hui "dévastée" de voir que les autorités responsables de ces démarches soient restées inactives malgré sa tentative - la police assure qu'elle "pensait" que Lisa Smith ne voulait pas porter plainte.

L'affaire refait surface. Devin Ratray et Lisa Smith se connaissaient avant que l'agression n'ait lieu. Le soir du 21 septembre 2017, elle s'était rendue chez le comédien avec son frère et un ami, dans son appartement situé dans le quartier de Manhattan, pour boire un verre. Elle a l'intime conviction que de la drogue a été versée dans son verre puisqu'elle ne se souvient que de vagues sensations.

Je me suis réveillée et que je ne pouvais plus bouger

"Je me rappelle que je me suis réveillée et que je ne pouvais plus bouger, raconte-t-elle à la chaîne CNN. Je ne pouvais pas ouvrir mes yeux, mais je pouvais entendre ce qui était en train de se passer et je pouvais sentir ce qu'il était en train de faire. Je savais que les deux autres personnes avaient quitté les lieux et que j'étais encore sur le canapé." Contacté par téléphone, l'acteur a, de son côté, nié cette version des faits. Il devrait se rendre à la cour de justice, en octobre prochain, pour faire face aux accusations de violences conjugales de son ancienne compagne, qu'il aurait tenté d'étrangler...

Devin Ratray reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.