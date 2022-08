Michael Jackson : Ses fils Prince et Blanket sont méconnaissables aujourd'hui !

Lundi 29 août, Michael Jackson , surnommé à jamais comme le "king" de la pop, aurait eu 64 ans. À sa mort, le 25 juin 2009, il a laissé derrière lui ses trois enfants : Prince, 25 ans et Paris, 24 ans, issus de sa relation avec Debbie Rowe, une infirmière avec laquelle il s'est marié en 1996 et Blanket, 20 ans. Le seul enfant biologique du chanteur.

Ce vendredi 19 août, les deux premiers ont assisté au gala de la Fondation Harold et Carole Pump qui s'est tenu à Beverly Hills. L'objectif de cette soirée était de collecter des fonds contre le cancer. Paris et Prince Jackson, vêtus d'une robe de soirée bohème pour l'une et d'un somptueux costard noir accompagné d'une cravate violette pour l'autre se sont retrouvé au milieu d'un parterre de célébrités. Parmi eux : l'acteur et chanteur Jamie Foxx, les joueurs de baseball Ray Lewis et Ozzie Smith, l'ex-boxeur Sugar Ray Leonard, le chanteur Eric Benet ou encore l'ex de la regrettée Whitney Houston, Bobby Brown.

Prince et Blanket, les discrets fils Jackson ont bien changé !

Si Paris Jackson fait souvent parler d'elle, notamment sur les réseaux sociaux, ses frères Prince et Blanket se font plus rares sur la scène médiatique. Si la première n'a pas trop changé depuis la mort de son père Michael en 2009, ses frères en revanche sont méconnaissables aujourd'hui ! Surtout, Blanket qui, du haut de ses 20 ans s'est procuré sa première voiture. Très discret dans les médias, le jeune homme a été aperçu dans les rues de Los Angeles en mai dernier. Alors qu'il était un petit garçon à la mort de son père, le petit Blanket est devenu un homme avec sa petite barbe naissante.

La dernière fois que les enfants Jackson sont apparus tous les trois ensemble, c'était en février dernier lors de l'avant-première du spectacle "MJ : The Musical" au Neil Simon Theatre de Broadway. En juin dernier, Paris et Prince Jackson ont rendu un vibrant hommage à leur père lors de la cérémonie des Tony Awards au Radio City Music Hall de New-York.