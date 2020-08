Paris Jackson : La rupture avec son chéri, le chanteur Gabriel Glenn

Paris Jackson est de nouveau un coeur à prendre ! Des sources proches de la jeune femme ont révélé au site américain TMZ qu'elle a rompu avec son chéri, le chanteur Gabriel Glenn. De quoi lui donner de la matière pour sa musique ?

Après moins de deux ans de relation amoureuse, Paris Jackson (22 ans) et Gabriel Glenn (23 ans) ont donc décidé d'emprunter des chemins séparés. Une rupture décrite comme "amicale, sans haine ni souffrance" pour les deux ex-amants. Le jeune couple serait tout simplement arrivé au bout de cette romance visiblement appelée à n'être qu'une parenthèse dans leurs vies amoureuses respectives. Selon les proches de la fille du défunt Michael Jackson, Paris - dont la fortune personnelle héritée de son papa est estimée à 100 millions de dollars - voudrait "vraiment s'investir dans sa musique" et elle se rendrait ainsi au studio d'enregistrement "presque tous les jours". Pour rappel, la jolie blonde réside en Californie, où le confinement se poursuit mais sans véritables restrictions pour les particuliers, alors que la pandémie de coronavirus touche très durement les Etats-Unis.

Paris Jackson et Gabriel Glenn avaient commencé à sortir ensemble en novembre 2018. La jeune femme avait fait la rencontre du chanteur alors qu'il se produisait dans un bar d'Hollywood avec son groupe, Trash Dogs. Par la suite, ils avaient donné un concert ensemble sous le nom The Soundflowers et avaient sorti un EP en juin 2020. Les désormais ex-lovers ont aussi partagé une websérie intitulée Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn sur Facebook Watch, dont le dernier épisode a été diffusé le 4 août 2020. Au cours de cette série, Paris Jackson avait précisé aux spectateurs que sa sexualité était fluide et qu'elle faisait plus de rencards avec des femmes qu'avec des hommes...