Paris Jackson confinée : elle se tatoue elle-même le pied dans sa cuisine

Paris Jackson n'est pas la seule célébrité à s'être tatouée sans passer par un expert. Lors d'une interview accordée à l'édition américaine du magazine Glamour, le 23 avril dernier, le top Kaia Gerber avait confié : "Un de mes passe-temps favoris est de me faire faire des tatouages, et personne n'était en mesure de le faire. Donc, en attendant, je me le suis fait à la maison, ce que je ne recommande pas, avait expliqué la fille de Cindy Crawford, 18 ans. Et je pense que j'ai encore plus d'admiration pour les artistes tatoueurs. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas été trop ambitieuse. Je me suis fait un point, juste pour me dire 'C'est bon, je me suis fait un tatouage ce mois-ci, c'est cool'."