"Des relations sexuelles spectaculaires" : Will Smith sans filtre sur son mariage avec Jada

Actuellement en pleine promotion de son autobiographie, Will Smith enchaîne les entrevues et les révélations. Au micro d'Oprah Winfrey dans le podcast The Oprah Conversation, l'acteur de 53 ans a fait de surprenantes confidences sur sa vie de couple et plus particulièrement, sur ses exploits sexuels.

En feuilletant l'ouvrage de Will Smith, Oprah Winfrey est tombée sur un passage dans lequel l'acteur a rapporté le programme de ses premières journées lorsqu'il a épousé Jada Pinkett. "Nous avons bu tous les jours, nous avons fait l'amour plusieurs fois par jour pendant quatre mois consécutifs", lui a lu l'animatrice de 67 ans. Un extrait qui a beaucoup amusé le principal intéressé. "Cela a fini par être beaucoup plus complexe que ça, Oprah", lui a alors répondu Will Smith amusé, ajoutant que "ces premiers jours" de luxure "étaient spectaculaires."

Marié à Jada Pinkett depuis 1997, la star de la série Le prince de Bel-Air a non seulement été séduit par son physique mais surtout par ses riches conversations. "Je n'ai jamais rencontré une autre personne avec qui je me connecte dans une conversation de manière plus heureuse et productive que Jada", a-t-il ensuite indiqué à l'animatrice. Une entente parfaite qui a été, selon lui, la raison de la longévité de leur couple.

Une enfance marquée par la violence

À cela, dans son ouvrage, Will Smith a également abordé un lourd secret. Durant son enfance, le père de Jaden et Willow Smith a dévoilé avoir eu l'intention de tuer son père. Dans un extrait dévoilé par le magazine People, le 4 novembre 2021, les internautes ont découvert que l'acteur était souvent témoin des excès de violence qu'avait son père. "Quand j'avais 9 ans, j'ai vu mon père frapper ma mère sur le côté de la tête si fort qu'elle s'est effondrée. Je l'ai vue cracher du sang. Cet instant, probablement plus que n'importe quel autre dans ma vie, a défini la personne que je suis", a écrit l'acteur dans ses mémoires.