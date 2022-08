Gifle de Will Smith aux Oscars : sa fille Willow sort du silence

C'est une séquence qui n'en finit pas de faire parler. Le 27 mars dernier, lors de 94e cérémonie des Oscars qui s'est tenue à Hollywood, Will Smith avait violemment giflé Chris Rock suite à une vanne maladroite sur sa femme Jada Pinkett Smith qui souffre d'alopécie. Une maladie qui l'a contrainte à se raser le crâne. Cette séquence a fait le tour du monde au point de faire (presque) oublier le prestigieux titre de meilleur acteur qu'a obtenu Will Smith pour son rôle de Richard, le père de Serena et Venus Williams dans le biopic La Méthode Williams. Ce dernier recevait alors le premier Oscar de sa carrière et a écopé d'une interdiction de participation à toutes les cérémonies pendant 10 ans.

"Je vois toute ma famille comme étant des êtres humains"

Discrète depuis l'incident, sa fille Willow Smith s'est exprimée pour la première fois sur le coup de sang de son père dans une interview accordée à The Billboard vendredi 5 août. "Je vois toute ma famille, comme étant des êtres humains, je les aime et les accepte pour toute leur humanité. En raison de la position dans laquelle nous sommes, notre humanité n'est parfois pas acceptée, et on attend de nous que nous agissions d'une manière qui n'est pas propice à une vie humaine saine et qui n'est pas propice à l'honnêteté", a réagi la jeune femme de 21 ans.

Une semaine plus tôt, vendredi 29 juillet, Will Smith, qui avait déserté les réseaux sociaux pendant un certain temps, s'était à nouveau excusé auprès auprès de Chris Rock dans une vidéo postée sur Instagram. "Mon comportement était inacceptable et je suis là quand tu es prêt à parler", avait-il lancé. Des excuses acceptées par Chris Rock ? En vérité, pas tellement. Selon une source au média Entertainment Tonight , l'humoriste de 57 ans ne souhaite pas discuter avec Will Smith. Lors d'un stand-up, Chris Rock avait même lancé ce tacle à l'égard du mari de Jada Pinkett Smith : "Les gens qui disent que les mots peuvent blesser n'ont clairement jamais été frappés au visage." Voilà qui a le mérite d'être clair.