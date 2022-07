Will Smith s'excuse enfin après la gifle à Chris Rock et lève le voile sur ses émotions

Quatre mois après sa célèbre gifle à Chris Rock lors de la 94ème cérémonie des Oscars le 27 mars dernier, Will Smith a décidé de faire ses excuses à celui qui avait plaisanté sur l'alopécie de sa femme. Dans une vidéo publiée sur Facebook, l'acteur du film Je suis une légende a indiqué : "Je te le dis, Chris, je m'excuse auprès de toi. Mon comportement était inacceptable, et je suis là dès que tu seras prêt à parler".

Prenant comme toujours la défense de sa femme Jada Pinkett Smith (malgré le fait qu'elle ait indiqué ne pas avoir besoin de son époux pour assurer sa protection) l'acteur a par la suite confié que son geste n'avait rien à voir avec le fait que son épouse avait levé les yeux au ciel suite à la mauvaise plaisanterie de Chris Rock.

Très dur envers lui-même, il ajoute : "Je suis humain et j'ai fait une erreur et j'essaie de ne pas me considérer comme une merde". Au cours de la vidéo, Will Smith a également présenté ses excuses à Tony Rock, le frère de Chris dont il était proche, à la mère de Chris mais aussi à Questlove. Prêt à faire la paix avec l'humoriste, l'acteur de Men In Black a expliqué qu'il avait tendu la main à Chris, mais qu'il n'avait pas eu de réponse de sa part. Il semblerait ainsi que Will et Chris ne se soient pas parlé depuis la cérémonie des Oscars.