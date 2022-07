Diaporama : Will Smith s'excuse enfin après la gifle à Chris Rock et lève le voile sur ses émotions

1 / 17 Will Smith s'excuse après la gifle à Chris Rock et révèle se sentir "comme une merde"

3 / 17 Will Smith s'excuse publiquement d'avoir giflé Chris Rock aux Oscars, en déclarant "Chris, je vous présente mes excuses", a déclaré Smith. "Mon comportement était inacceptable, et je suis là chaque fois que vous êtes prêt à parler. Je veux m'excuser auprès de la mère de Chris...Je ne savais tout simplement pas, je ne pensais pas, mais combien de personnes ont été blessées à ce moment-là. Je veux donc m'excuser auprès de la mère de Chris. Je veux m'excuser auprès de la famille de Chris, en particulier Tony Rock. Vous savez , nous avions une excellente relation...et c'est probablement irréparable". J'ai passé les trois derniers mois à comprendre les nuances et les complexités de ce qui s'est passé à ce moment-là, et je ne vais pas essayer de déballer tout cela maintenant, mais je peux vous dire à tous qu'il n'y a pas une partie de moi qui pense que c'était la bonne façon de se comporter à ce moment-là. Il n'y a aucune partie de moi qui pense que c'est la meilleure façon de gérer un sentiment d'irrespect ou des insultes". Los Angeles. Le 29 juillet 2022.





14 / 17 Moment de sidération aux Oscars 2022: Will Smith frappe Chris Rock sur scène le 27 mars 2022. Après une blague de Chris Rock sur Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, ce dernier est monté sur la scène des Oscars pour gifler l'humoriste devant l'assemblée médusée. Une 94e cérémonie d'Oscars agitée. On guettait la consécration de l'adaptation de "La Famille Bélier", mais la nuit hollywoodienne a aussi été marquée par une scène assez surréaliste entre l'acteur Will Smith et l'humoriste Chris Rock, chargé d'animer la cérémonie à Hollywood. Chris Rock, c'est une star du stand-up aux Etats Unis. Alors quand il arrive sur scène pour remettre l'Oscar du meilleur documentaire, et bien il fait des blagues. Et notamment une sur la femme de Will Smith, assise au premier rang aux côtés de son mari. Une blague sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie, une maladie qui lui fait perdre les cheveux.





