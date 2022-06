Diaporama : Will Smith "dévasté" par sa gifle aux Oscars : un témoin sort du silence

1 / 18 Moment de sidération aux Oscars : Will Smith frappe Chris Rock sur scène. Après une blague de Chris Rock sur Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, ce dernier est monté sur la scène des Oscars pour gifler l'humoriste devant l'assemblée médusée. Une 94e cérémonie d'Oscars agitée. On guettait la consécration de l'adaptation de "La Famille Bélier", mais la nuit hollywoodienne a aussi été marquée par une scène assez surréaliste entre l'acteur Will Smith et l'humoriste Chris Rock, chargé d'animer la cérémonie à Hollywood. Chris Rock, c'est une star du stand-up aux Etats Unis. Alors quand il arrive sur scène pour remettre l'Oscar du meilleur documentaire, et bien il fait des blagues. Et notamment une sur la femme de Will Smith, assise au premier rang aux côtés de son mari. Une blague sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie, une maladie qui lui fait perdre les cheveux.

Jada Pinkett-Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith et Trey Smith au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022.

