Joe Jonas vexe sa femme Sophie Turner sur Instagram puis s'excuse

En pleine promotion de sa collaboration avec la marque Coors Light, Joe Jonas a posté une photo avec ses frères Kevin et Nick sur Instagram le 10 octobre 2019. Seul hic, sa légende. L'artiste de 30 ans a écrit (innocemment) sur ce cliché : "Le meilleur jour de ma vie." Sauf que ce commentaire ne semble pas avoir plu à sa chère et tendre épouse Sophie Turner qui l'a fait savoir en écrivant :"Vraiment ? 'Le meilleur jour' ?! Intéressant..." Le couple étant marié depuis le 29 juin 2019, sa femme aurait sans doute préféré qu'il considère le jour de leur union comme le plus beau jour de sa vie. Sûrement légèrement gênée, la star des Jonas Brothers a rapidement rectifié le tir en répondant à sa femme :"C'est vrai. C'est la 2e meilleure journée de ma vie." Complice, le couple se taquine régulièrement sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, cette petite "boulette" a beaucoup amusé les nombreux fans des deux amoureux.

Les Jonas Brothers à la maison !

Pour cette collaboration avec la marque de bières Coors Light, les frères des Jonas Brothers prêtent leurs visages pour les étiquettes de la boisson. Dans un communiqué, l'interprète du titre Cool avait déclaré : "Nous sommes des fans de longue date de Coors Light. (...) Nous avons hâte que nos fans essaient les six packs de Coors Light en édition limitée que nous avons contribué à préparer. Et il est assez étonnant que nos visages soient sur les montagnes emblématiques de la bouteille." Les fans du groupe pourront donc conserver (au frais) les visages des trois artistes chez eux.

La marque avait d'ailleurs déjà créé des bouteilles personnalisées pour le chanteur lors de son anniversaire organisé le 16 août 2019 sur le thème de James Bond. Joe Jonas était arrivé avec son épouse de 23 ans en élégant smoking blanc. "Jonas, Joe Jonas" sait décidément se dépêtrer des mauvaises situations quand c'est nécessaire.