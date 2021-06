Diaporama Cara Delevingne cash sur sa relation avec Ashley Benson et leurs photos "folles"

1 / 17 Cara Delevingne cash sur sa relation avec Ashley Benson et leurs photos "folles"

2 / 17 Cara Delevingne et Ashley Benson se sont mariées plus tôt cette année à la chapelle Little Las Vegas en présence de Charlize Theron, The Jonas Brothers and Sophie Turner.

3 / 17 Cara Delevingne et Ashley Benson se sont mariées plus tôt cette année à la chapelle Little Las Vegas en présence de Charlize Theron, The Jonas Brothers and Sophie Turner. Une cérémonie qui a couté 268€ sous le thème d'Elvis.

4 / 17 Exclusif - Cara Delevingne et sa femme Ashley Benson font un peu d'exercice dans leur quartier de Los Angeles le 20 mars 2020. Cara portait un pantalon de jogging noir, un sweat à capuche gris, un bonnet gris et des baskets Golden Goose. Ashley arborait un pantalon rouge, des baskets Converse et une veste universitaire noire.

5 / 17 Cara Delevingne et sa compagne Ashley Benson - Dans les tribunes de la finale femmes du tournoi de tennis de l'US Open 2019 à New York le 7 septembre 2019.

6 / 17 Cara Delevingne et sa compagne Ashley Benson se rendent main dans la main au défilé de mode DNKY lors de la Fashion Week 2019 à New York, le 9 septembre 2019

7 / 17 Exclusif - Cara Delevingne et sa femme Ashley Benson font un peu d'exercice dans leur quartier de Los Angeles le 20 mars 2020. Cara portait un pantalon de jogging noir, un sweat à capuche gris, un bonnet gris et des baskets Golden Goose. Ashley arborait un pantalon rouge, des baskets Converse et une veste universitaire noire.

8 / 17 Cara Delevingne et sa compagne Ashley Benson - Arrivée des people au TrevorLIVE gala à New York au restaurant Cipriani Wall Street le 17 juin 2019.

9 / 17 Cara Delevingne, sa femme Ashley Benson - People au défilé de mode "Boss" collection Automne-Hiver 2020-2021 lors de la fashion week à Milan, le 23 février 2020.

10 / 17 Cara Delevingne et sa compagne Ashley Benson - Les célébrités arrivent à la réception du mariage de Zoe Kravitz et Karl Glusman dans la maison de Lenny Kravitz à Paris, France, le 29 juin 2019.

11 / 17 Exclusif - Cara Delevingne et sa femme Ashley Benson vont faire un tour dans les rues de Los Angeles et s'embrassent en pleine épidémie du coronavirus (Covid-19) le 17 mars 2020.

12 / 17 Cara Delevingne et sa femme Ashley Benson à la sortie de leur hôtel à Milan lors de la fashion week. Le 22 février 2020

13 / 17 Exclusif - Cara Delevingne et sa femme Ashley Benson sont photographiées en train de sortir avec leurs bagages à Los Angeles le 16 mars 2020.

14 / 17 Cara Delevingne et sa compagne Ashley Benson se rendent main dans la main au défilé de mode DNKY lors de la Fashion Week 2019 à New York, le 9 septembre 2019

15 / 17 Cara Delevingne et sa compagne Ashley Benson - Dans les tribunes de la finale femmes du tournoi de tennis de l'US Open 2019 à New York le 7 septembre 2019. B.Andreescu remporte le match face à S.Williams

16 / 17 Cara Delevingne et Ashley Benson se sont mariées plus tôt cette année à la chapelle Little Las Vegas en présence de Charlize Theron, The Jonas Brothers and Sophie Turner. Une cérémonie qui a couté 268€ sous le thème d'Elvis.