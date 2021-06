Anya Taylor-Joy, Nine d'Urso, Cara Delevingne, Miranda Kerr... Pléiade de stars au défilé olympien de Dior

Après les cinémas, les restaurants, les musées... Les défilés de mode sont bel et bien de retour. Le 17 juin 2021, la maison Dior a donné rendez-vous à ses fidèles... en Grèce ! Comme à son habitude, la marque a choisi une destination lointaine pour présenter sa collection Croisière, édition 2022. Dans le cadre grandiose qu'offre le stade panathénaïque d'Athènes, de nombreuses célébrités ont pu découvrir les nouvelles créations de Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique de Dior depuis 2016.

Non loin des Françaises Catherine Deneuve, Virginie Efira, Mathilde Warnier ou encore Amira Casar, plusieurs personnalités étrangères ont fait le déplacement : l'actrice argentino-américano-britannique Anya Taylor-Joy, consacrée l'an dernier dans la série Netflix Le Jeu de la dame, la Britannique Jenna Coleman, l'Américaine Marisa Berenson... La chanteuse sud-corénne Jisoo et la joueuse de tennis grecque Maria Sakkari sont venues compléter ce premier rang décidément choisi avec soin (voir diaporama). Un front row sur lequel un couple star a véritablement brillé : le Monégasque Pierre Casiraghi et son épouse Beatrice Borromeo, magnifique en robe dorée.

De nombreux mannequins stars étaient également de la partie, à commencer par l'égérie beauté de la maison Cara Delevingne. La Britannique a ainsi pu retrouver plusieurs copines de podiums : Suki Waterhouse, Miranda Kerr ou encore Arizona Muse.