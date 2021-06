Bella Hadid sans soutien-gorge, son haut ne cache pas grand chose au défilé Dior x Travis Scott

Travis Scott a laissé planer le mystère jusqu'à ce vendredi 25 juin... Le papa de Stormi, qu'il a eu avec Kylie Jenner, a bien caché son jeu ! L'interprète de Goosebumps a sorti une collection de vêtements pour homme en collaboration avec la maison Dior ! Après un documentaire sur sa vie, Look Mom I can Fly, diffusé sur Netflix en 2019, voici que le rappeur de 29 ans s'invite dans le monde très fermé de la mode, avec son label Cactus Jack.

Le défilé de mode a eu lieu à Paris, vendredi 25 juin, en présence de plusieurs stars françaises et internationales.Olivier Rousteing, Guillaume Gallienne qui était accompagné de Mathilde Favier, Benoît Magimel, Bella Hadid, le footballeur Ouissem Belgacem, Farida Khelfa, le comédien Alex Lutz ou encore le mannequin Baptiste Giabiconi : ils ont tous répondu présent à l'invitation de Kim Jones, le directeur artistique de Dior !

Si certains ont joué la carte de la sobriété à l'instar d'Olivier Rousteing, en total look noir et baskets à poils longs, d'autres comme la top Bella Hadid, ont choisi de se démarquer. La grande soeur de Gigi et Anwar portait un débardeur asymétrique noir transparent, un pantalon évasé impression croco vert acide et une malette du même acabit. Pour les chaussures, la belle a misé sur une paire d'escarpins noir ouverte sur le devant, très simple. A noter que le sac à main et le pantalon sont griffés Cactus Jack x Dior !

Dans sa story Instagram, Bella Hadid a remercié Kim Jones pour son show et a salué Travis Scott pour son travail. Celle qui a pris un bain de foule dans les rues parisiennes a, apparemment, passé un très bon moment dans la capitale.

Concernant le défilé, le décor était inspiré des paysages désertiques américains avec un sol poudré couleur terracotta, de faux cactus, fleurs géantes et champignons sur le catwalk ainsi qu'un crâne géant dans le fond de la salle.