Bella Hadid défile en pleine rue avec Irina Shayk et Naomi Campbell

À cause de la pandémie de Covid-19 et de l'interdiction des rassemblements, Bella Hadid est dispensée de Fashion Week. Elle vient pourtant de retrouver la ferveur des défilés : pour la marque Michael Kors, le top model et ses amies Irina Shayk et Naomi Campbell ont paradé en pleine rue.

"Et c'est dans la boîte", a écrit Ashley Graham sur Instagram, dans sa story du jeudi 8 avril 2021. Elle a ainsi informé ses plus de 12 millions de followers de la fin du tournage du défilé Michael Kors Collection, filmé en pleine rue dans le quartier de Broadway, à New York. Ashley, Bella Hadid, Irina Shayk et Naomi Campbell en étaient les mannequins stars. Helena Christensen et Liya Kebede y ont également participé.

Bella Hadid a inévitablement attiré l'attention grâce aux tenues qu'elle portait. La petite soeur de Gigi Hadid et tata de la petite Khai (7 mois) a marché sur la route, d'abord vêtue d'un long blazer blanc, d'une petite robe scintillante et de talons argentés. Elle a ensuite fait son deuxième passage, habillée d'un manteau, d'une robe à col roulé et de souliers rouges.

Aucun des mannequins choisis pour le défilé Michael Kors n'a officiellement communiqué sur le tournage. La marque et son créateur éponyme n'ont encore fait aucune publication sur les réseaux sociaux. Les images du show seront publiées lors de sa diffusion, à une date encore inconnue.

Bien que ralentie par la pandémie, la planète Mode continue de tourner. En mars dernier, Bella Hadid avait bravé les restrictions de déplacement pour se rendre à Paris et participer à la Fashion Week digitale. Elle avait défilé pour la maison Givenchy, au côté de la fille du défunt acteur Paul Walker, Meadow Walker, puis pour Mugler.