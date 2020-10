Bella Hadid : En couple avec le petit-fils d'un célèbre acteur

Ainsi, Bella tourne la page The Weeknd ! Le mannequin est sorti avec le chanteur entre le printemps 2015 et la fin de l'année 2016, et s'était croisé malgré leur rupture sur le podium du défilé Victoria's Secret à Paris. The Weeknd est ensuite sortie avec la chanteuse Selena Gomez. Réconciliés en 2018, Bella et Abel (le vrai prénom de The Weeknd) se sont à nouveau séparés l'année suivante.

De son côté, Duke Nicholson a lui aussi des aspirations d'acteur. Sa filmographie n'affiche pour l'instant qu'un seul film, Us, écrit et réalisé par Jordan Peele, et avec Lupita Nyong'o. Il donnera bientôt la réplique à Gary Oldman et Evangeline Lilly (ancienne héroïne de la série Lost) dans Dreamland.